Die Tuninger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins ließ das Jahr traditionell mit dem Silvesterpaschen ausklingen. Im Foyer der Sporthalle wurden die Wanderer von Mitgliedern des Sportvereins bewirtet. An den Tischen bildeten sich verschiedene Spielgruppen. Bevor es jedoch so weit war, startete eine kleine Rundwanderung. Bei bestem Wanderwetter machten sich rund 20 Vereinsmitglieder auf die Strecke, ehe sie dann im Sportheim eintrafen. Vorsitzender Bernd Schneckenburger hatte sich um die vielen Hefebrezeln gekümmert, und die Würfelbecher standen bereit. Fünf mal kreisten die Würfel in den Fünfer- oder Sechsergruppen herum, ehe dann der Sieger mit der höchsten Punktzahl feststand und die Brezel in Empfang nehmen durfte. Nachdem die beiden Brezelkörbe geleert waren, hatte zumindest jede Familie eine Brezel für den Neujahrsmorgen vor sich liegen, einige Glückswürfler gingen gar mit einem ganzen Stapel nach Hause. "Für uns geht ein überschaubares Wanderjahr zu Ende. Wir hatten wieder viel Spaß in der Gemeinschaft", bilanzierte der Vorsitzende 2017. Auch im neuen Jahr steht wieder einiges an, man freut sich insbesondere schon auf den Start mit einem Besuch beim "Schwarzwurstbaron" Karlheinz Koch, aber auch sonst ist man bereits fest in der Planung übers Jahr entsprechende Wandertouren zusammenzustellen.  Foto: Bieberstein