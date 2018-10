Tuningen Musikkreise stehen vor einer Fusion

Die rege Nutzung des Angebots, welches das neue Ausbildungszehnturm in Spaichingen bietet, sei ein Glücksfall für die Qualität der Blasmusik. Straub appellierte an die Mitglieder den Download der Formulare auf der Service-Seite der Homepage des Kreisverbandes (www.bvbw-rwtut. de) zu nutzen. Von der Anmeldung zu den Wertungsspielen bis hin zu logistischen, steuer-technischen und gesetzlichen Aufgabenstellungen ist auf rund 100 Formularen alles im Sinne der Blasmusik geregelt.

Kreisdirigent Oliver Helbich (Tuttlingen) informierte über das Jugendwertungsspiel in Rottweil-Neukirch am 18. Mai 2019 und über das Verbandsmusikfest in Frittlingen, das ab 28. Juni stattfindet und den Musikvereinen am 29. Juni die Teilnahme an einem Wertungsspiel bietet. Er erinnerte an das Konzert des wieder erstarkten Kreisjugendverbandsorchesters (KVJBO) Tuttlingen-Rottweil mit dem Jugendverbandorchester Schwarzwald-Baar am 7. April 2019.

Sowohl im Verbandsorchester als auch im KVJBO seien neue Musiker willkommen. Beide Orchester seien eine Ergänzung zu den heischen Musikvereinen.

Für die Ausrichtung des Verbandsmusikfestes 2021 gibt es mit dem Musikverein aus Sulgen und dem Musikverein aus Hochmössingen zwei Bewerber, die sich in der Versammlung präsentierten. Die Versammlung bestätigte den Vorsitzenden Dietmar Straub und Kreisdirigent Oliver Helbich bis zur Kreisverbandstagung am 17. März 2019 erneut in ihren Ämtern.