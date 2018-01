Tuningen Musikanten sammeln Christbäume

Tuningen. Zwei Gruppen von Jungmusikanten zogen am Samstagmorgen durch die Tuninger Straßen um die bereitgestellten und ausgedienten Christbäume einzusammeln. An den Bäumen waren der kleine Obolus für die Jugendkasse angesteckt und an vielen Häusern erhielten die Kinder und Jugendlichen zudem Süßigkeiten oder auch hie und da einen warmen Tee. Die großen Hänger waren jeweils schnell beladen und die Bäume wurden zur Sammelstelle auf dem Wertstoffhof gefahren.