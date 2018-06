Tuningen Mittel für Feldwegsanierung aufgestockt

Tuningen. Martin Glökler, Vorsitzender des Ortsvereins betonte, dass es seit dem letzten Treffen einiges zu klären gab. Insbesondere das Thema Feldwegsanierung steht bei den Bauern ganz oben auf der Agenda, denn bei vielen Wegen seien Missstände festzustellen.

In einer Rundfahrt zusammen mit Bauhofleiter Bernd Mattes hatte man diese bereits eine Mängelliste erarbeitet. Bislang scheiterte die Rundumsanierung jedoch am Budget, welches der Gemeinderat hierfür im Haushalt eingestellt hatte. "Wir hatten früher 8000 Euro im Topf, dieser wurde letztes Jahr auf 30 000 und für 2018 sogar auf 60 000 Euro aufgestockt", erklärte Bürgermeister Jürgen Roth. Dies sei ein "satter Schluck aus der Pulle". Im Moment hänge die Umsetzung jedoch noch an der ausführenden Straßenbaufirma. Einige Arbeiten würden in den nächsten Wochen noch vom Bauhof übernommen. Roth erntete hierfür großes Lob. "Endlich passiert was auf unseren Feldwegen", so Steffi Häussler-Gnirss.

Probleme indessen bereitet ein Teilstück im Lochenrain, da der Unterbau abrutscht und sich bereits große Spalten im Weg gebildet haben. Aus diesem Grund wurde der viel befahrene Weg vorübergehend gesperrt, und die Strecke umgeleitet. Man müsse jetzt abwägen, welche Alternativen man habe. Eine Lösung wäre auf diesem Stück die Bitumenschicht abzutragen und den Weg lediglich zu schottern.