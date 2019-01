Tuningen Mitglieder feiern beim Schwarzwurstbaron

Dieser ist nicht nur Gastgeber im angenehmen Ambiente mit einem deftigen Speiseangebot sondern auch Sänger und Unterhalter, welchen viele als den "Schwarzwurstbaron" kennen. Aber er ist auch Förderer der Kinderkrebsstation im Stuttgarter Olgahospital. In der Gaststube wurde bis spät in die Nacht viel gelacht und kräftig gesungen. "Diese Veranstaltung ist für uns stets ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Albvereins", erklärt der Vorsitzende Bernd Schneckenburger. In den nächsten Tagen wird man auch den Wanderkalender 2019 mit den Halb- und Ganztageswanderungen fertigstellen. Ziel ist es stets eine gute Mischung von regionalen Zielen einzuplanen, aber auch die ein oder andere Wanderung in den Schwarzwald oder die Alb mit einzubinden. Gut angenommen werden auch die regelmäßigen Seniorenwanderungen welche meist rund um Tuningen stattfinden.