Tuningen Mit Optimismus nach vorne schauen

Tuningen. Zuvor wurde zum Neujahrsgottesdienst in die Sankt-Anna-Kirche eingeladen, wo mit Pfarrer Michael Schuhmacher das Hochfest der Gottesmutter Maria gefeiert wurde. "Wir setzen Akzente, aber auch Gegenakzente, und die Kirche ist einfach nur genial" so Schuhmacher über die Menschen und den Glauben in der Kirche.

Die erste Aktivität ist das Aussenden der Sternsinger am 6. Januar

Nach dem Gottesdienst wurden alle Besucher ins katholische Gemeindehaus eingeladen wo Isolde Bieberstein, stellvertretende Vorsitzende der Kirchengemeinde einen kurzen Rück- und Ausblick hielt: "In solch turbulenten mit Höhen und Tiefen, Missbrauchsfällen und Veränderung der Gesellschaft ist es wichtig, einen Mittelpunkt zu haben, der einen stützt und hält und dies ist der Glaube unserer Gemeinschaft."