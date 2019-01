Tuningen Mit neuem Dirigenten ins neue Jahr

Finanztechnisch zeigte sich Kassiererin Simone Rieflin in ihrem letzten Kassenbericht zufrieden, wobei die finanzielle Unterstützung der Bläserschule mit rund 4000 Euro die Kasse extrem belastete. Elf Ausbilder kümmern sich derzeit um die 41 Kinder in der Bläserschule, so Leiterin Ute Böcher. "Wir wollen den Kindern einen qualifizierten Unterricht bieten und das können wir mit den Musiklehrern auch gewährleisten". Sowohl in der Schule konnten im vergangenen Jahr die Instrumente im Unterricht vorgestellt werden wie auch bei den Kindern im Familienzentrum. Selina Kiefer konnte über die zusätzlichen Aktivitäten mit den Jugendlichen berichten, sei es von der Kanutour auf der Donau oder auch dem traditionellen Kinobesuch. Im laufenden Jahr will man einen Fokus auf die Werbung neuer Mitglieder machen, der Verein zählt aktuell 169 Mitglieder und mittelfristig will man die 200-er Marke angehen. Das Jahresende wird für die Musikanten spannend, so steht am 30. November das erste Jahreskonzert mit dem neuen Dirigenten an, tags darauf startet dann der insbesondere bei den Kindern beliebte Adventskalender. Für die langjährige Mitgliedschaft konnten Martin Vogler, Roland Koch, Werner Huber und Wolfgang Robitschko für 30 Jahre geehrt werden, seit 50 Jahren ist Monika Widmann Mitglied im Verein. Auch Bürgermeisterkandidat Ralf Pahlow wurde noch die Ehrenurkunde für die 30-jährige Zugehörigkeit im Verein überreicht. Er war 13 Jahre lang Hornist.