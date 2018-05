Tuningen Mehrkosten bei Schulerweiterung

Die detaillierten Kosten konnte der Architekt aktuell noch nicht endgültig vorlegen. Dies soll aber kurzfristig erfolgen. Der Umbau soll auf jeden Fall in den Sommerferien komplett über die Bühne gehen, bevor es dann an den tatsächlichen Neubau zur Erweiterung der Schule kommt.

Bei der Sporthalle kommen ebenfalls deutliche Mehrkosten auf die Gemeinde zu. Die Sanierung der Duschen wurde bereits 2016 beschlossen. Die Planungsleistung wurde an die Firma EcoPlan vergeben. 70 000 Euro hatte die Gemeinde im Haushalt für diese Maßnahme eingestellt. In der Gesamtsumme liegt die Sanierung nun bei rund 105 000 Euro. Eigentlich wollte der technische Ausschuss die Vergabe der Arbeiten beschließen. Da keine ausreichenden Mittel bereit standen, wurde diese an den Gemeinderat abgegeben. Mehrausgaben in dieser Größenordnung müssen im Haushalt abgedeckt werden. Die Sanitärarbeiten kosten rund 48 000 Euro. Die Fliesenarbeiten sind mit 26 500 Euro veranschlagt. Der Elektrobereich schlägt mit 6400 Euro zu Buche. Decken- und Putzarbeiten kosten 2600 Euro. Die Honorarkosten von 25 000 Euro seien heftig, so Gemeinderat Heinz Schulz. Dies, so Jürgen Roth, sei in der Honorarordnung für Architekten festgelegt und man habe keinen Spielraum.