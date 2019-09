Tuningen Mehrere Verletzte bei Unfall

Laut Polizei war ein 27-Jähriger mit seinem Kia gegen 13 Uhr auf der K 5701 in Richtung Tuningen unterwegs. Als er an der Anschlussstelle nach links auf die B 523 abbiegen wollte, nahm er einem entgegenkommenden Renault die Vorfahrt. Die Autos prallten ineinander. die 25 Jahre alte Ehefrau des Unfallfahrers wurde schwer verletzt ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen. Der 25-Jährige und eines der beiden ebenfalls im Auto sitzenden Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch der 79 Jahre alte Fahrer des Renault und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Kliniken transportiert.

Ein Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden Autos. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr Tuningen war mit drei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Die K 5701 war bis kurz nach 15 Uhr komplett gesperrt.