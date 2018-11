Tuningen. Am Dienstagmittag ist ein Fahrer eines gemieteten Lastwagens in der Tannenstraße in Tuningen zu dicht an einem geparkten Renault Clio vorbeigefahren und hat bei einem folgenden Streifvorgang erheblichen Sachschaden an dem Auto verursacht. An dem Clio entstand durch den Unfall rund 10 000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.