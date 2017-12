Tuningen Kinder erfreuen Tuninger Senioren

"Wenn die Kinder so von Herzen singen, kommt man so richtig ins Schwärmen und alles in allem versprüht dies Lust auf die kommende Adventszeit", meinte eine strahlende Bewohnerin im Ochsen. Neben einem musikalischen Geschenk, gab es noch kleine Präsente für die Tuninger Senioren. "Es ist schon toll wie sich die Kinder und Jugendlichen engagieren", freute sich Pfarrer Pipiorke. Hier müsse man nicht lange betteln, ob wer mitgeht, für alle sei das Singen eine Selbstverständlichkeit und man habe selbst auch seine Freude dran.