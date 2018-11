Tuningen Kerzenlicht leuchtet im Dunkel der Trauer

Tuningen. Jedes Jahr wird am zweiten Sonntag im Dezember an verstorbene Kinder erinnert und ihrer gedacht. Weltweit wird der sogenannte Candle Lighting Day begangen. Das Symbol des Kerzenlichtes, das im Dunkel der Trauer leuchtet, spielt bei der Gedenkfeier eine tragende Rolle. Der Gottesdienst findet am 9. Dezember um 17 Uhr in der St.-Anna-Kirche in Tuningen statt. Willkommen sind Familien und Freunde von verstorbenen Kindern. Gemeint sind dabei nicht nur Kinder, die bereits im Mutterleib, bei oder nach der Geburt verstorben sind. Die Gedenkfeier wendet sich auch Angehörige, deren Kinder in späterem Alter als Jugendliche oder Erwachsene durch Krankheit, Unfall, Suizid, ungeklärte Todesursache oder fremde Gewalt ums Leben kamen. Erfahrungsgemäß ist der Einzugsbereich für diese Feier groß, da dieses Gedenken im jährlichen Wechsel von einer Gruppe aus dem Raum Tuttlingen/Spaichingen und dann aus Villingen-Schwenningen und Umgebung gestaltet wird.