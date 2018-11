Tuningen Jugendorchester in respektabler Form

Tuningen. Sowohl als Orchester wie auch in Einzelvorträgen gaben die Jugendlichen einen Einblick in ihren aktuellen Ausbildungsstand. Die Eltern und Geschwister wie auch Omas und Opas staunten nicht schlecht über das abwechslungsreiche Programm. Rock 'n' Roll, aber auch das Kinderlied um "Old Mac Donald" gab es zu Beginn des Programm vom Vororchester. Dann wechselte man in die Einzelvorspiele über Trompeten, Querflöten, Horn und Klarinetten, aber auch die Schlagzeuger gaben hier ihr Bestes.

Froh über "solch eine funktionierende Jugendausbildung"

Ute Böcher, Leiterin der Tuninger Bläserschule, freute sich mit den Kindern, dass diese ihren teilweise ersten öffentlichen Auftritt so gut gemeistert hatten.