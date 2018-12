Tuningen Jürgen Roths letzte Tuninger Stunden

Dass man den Bürgermeister nicht so einfach ziehen lassen wollte, das zeigte sich in zwei Liedern, die die Tuninger Stimmen mitgebracht hatten – jeweils auf Roth umgeschrieben. "Viele Jahre waren wir ein starkes Team, darum lassen wir ihn ungern zieh’n" hieß es in einem und in dem anderen, auf "Muss I denn zum Städele hinaus" gedichtet, wurde er gewarnt vor dem streitenden Stadtrat in Villingen-Schwenningen und daran erinnert, was für gute Leute mit Saft und Kraft es in Tuningen gibt.

Und Jürgen Roth selbst? Er bedankte sich am Schluss bei "seinen" Tuningern, bei seinen Mitarbeitern, bei seinem Gemeinderat, die ihn unterstützten und seine Projekte verteidigten und mahnte auch. Dass viele, die etwas zu sagen hätten, ruhig geworden seien, nicht nur in Tuningen, auch in der ganzen Republik. Er forderte diese Menschen auf, ihre Stimmen zu erheben und das Feld nicht denen zu überlassen, die mit viel Getöse, aber wenig Inhalt daherkämen.