Tuningen Impfkosten reißen Loch in die Kasse

Tuningen. Der Zusammenschluss der beiden Kleintierzuchtvereine aus Tuningen und Talheim hat sich bewährt, dies spiegelt sich insbesondere bei der guten Zahl von ausgestellten Tieren und den guten Bewertungen bei den verschiedenen Ausstellungen wider. Sowohl bei der Jungtierschau in Talheim wie auch bei der Lokalschau in Tuningen war eine breite Palette von Kaninchen verschiedenster Rassen wie auch Geflügel zu sehen. Zufrieden war der Vorsitzende Matthias Link insbesondere über die ausgewogene Aufteilung von Kaninchen und Geflügel. Doch er wünscht sich auch eine noch breitere Schar von Züchtern, derzeit sind es 16. Die Landesschau wurde zum Bedauern des Vorsitzenden von keinem Mitglied besucht, obwohl diese in Schwenningen und somit quasi vor der Haustür stattfand.

Ein wichtiges aber auch teures Thema ist das Impfen der Tiere. Beim Geflügel ist dies finanziell nicht relevant, doch bei den Kaninchen, wo man künftig den Kombiimpfstoff RHD 1 und 2 verwendet, reißen diese Kosten ein erhebliches Loch in die Kasse. 1330 Euro wurden 2018 aufgewendet, und davon völlig ungleich gewichtet lediglich 30 Euro für das Geflügel. "Wir werden uns über dieses Thema mit allen Züchtern intensiv unterhalten", so Link, und man werde im Februar eine gemeinsame Besprechung im Vereinsraum im Familienzentrum einberufen.

Durch eine gute Besucherfrequenz beider Ausstellungen konnte der Kassenbestand trotz der Impfkosten verbessert werden, so der langjährige Kassierer Wolfgang Teltschik.