Tuningen Im "Engel" ziehen Handwerker ein

Das ehemalige Gasthaus Engel wurde von einem Villinger Investor gekauft und soll zu Handwerkerunterkünften umgebaut werden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein geschütztes Kulturdenkmal, welches in der Art erhalten werden muss. So wird sich an der Außenfassade fast nichts verändern. Im Dachbereich werden verschiedene Gauben und Lichtbänder auf- oder eingebaut.

18 Zimmer sowie eine Wohnung im zweiten Dachgeschoss sollen in den Engel kommen. Für die Parkflächen wird ein Carport mit einer Dachbegrünung angebaut. Der Umbau des Gebäudes war für den TA kein Problem. Die Ausschussmitglieder wollen jedoch auf jeden Fall das Thema der erforderlichen Parkplätze gesichert haben. Dies, so Bürgermeister Roth, wird vom Landratsamt ohnehin vorgegeben.