Tuningen Gute Infrastruktur zahlt sich aus

Erweiterung der Schule für 650 000 Euro

Als größte Investition neben den Straßen- und Kanalsanierungen werde die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses die Gemeinde in den nächsten zwei Jahren überproportional belasten. So sei hierfür für 2019 eine Investitionssumme von einer Million Euro im Budget sowie weitere 800 000 in 2020 vorgesehen. In den nächsten Tagen solle eine erste Sitzung mit dem Planer als auch dem Gremium aus der Feuerwehr und Gemeinde stattfinden, um Details auszuarbeiten.

Auch die Schulerweiterung mit einem Kostenblock von 650 000 Euro werde nächstes Jahr anfallen, allerdings sei diese Summe bereits in der Planung 2018 enthalten und könne entsprechend übertragen werden. Für Tuningen sei es wichtig, die Hausaufgaben in Sachen örtlicher Nahversorgung zu unterstützen und zu gewährleisten, so Roth. Dies gelte für den Erhalt der innerörtlichen Fachgeschäfte und auch der Belebung der Tuninger Gastronomie.

Die Gemeinde sei für die Rahmenbedingungen verantwortlich und dies gelte dann auch für die Unterstützung des Tuninger Vereinsangebotes, wo es 2019 keine Kürzungen geben werde. Tuningen verfahre nach dem Motto "Wir tun es", und man schiebe wichtige und zukunftsträchtige Investitionen nicht auf die lange Bank. Große Projekte werden auch die Realisierung des Ärztehauses und der altenbetreuten Wohnanlage.

Die Räte nahmen die Ausführungen des Schultes wohlwollend auf und können in den nächsten Tagen das 227-seitige Planwerk durchgehen. Am 12. Dezember werden in der Klausursitzung die Einzelpositionen besprochen. In seiner letzten Sitzung am 20. Dezember will Roth das Zahlenwerk dann unter Dach und Fach bringen.