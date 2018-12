Tuningen Grünes Licht für Investitionswünsche

Weihnachtsbäume erhalten LED-Leuchten

Die Bäume "Auf dem Platz" sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Die derzeitige Beleuchtung reicht aber nur noch für drei Bäume im Randbereich. Da will es der Gemeinderat künftig wieder vollbeleuchtet haben und hierbei auf LED-Technik umsteigen. 3500 Euro dürften hier ausreichen, so Fachmann Oliver Boschert. So wanderte auch diese Mehrausgabe in den Plan.

Verschuldungstechnisch habe dann die Gemeinde zum Jahresende 2019 noch 200 000 Euro stehen. Dies jedoch nur, da der Zins niedriger sei als die Verzinsung der Reserven.

Aus heutiger Sicht sei es realistisch, dass Tuningen mindestens bis 2022 ohne neue Kredite auskommen kann. "Wir können mit dem Daumen nach oben ins nächste Jahr gehen", so Berninger.

Aus den Rücklagen im Vermögenshaushalt ist nun eine Entnahme von 920 000 Euro vorgesehen. Im Gegenzug kommt aus dem Verwaltungshaushalt jedoch eine ähnliche Summe aus dem Überschuss zurück.

Der Kämmerer wird nun die geänderten Zahlen bis zur Schlusssitzung nächsten Donnerstag aufbereiten. Dann wird der Haushaltsplan verabschiedet. Waren früher noch zwei Tage lang Klausursitzungen notwendig, so konnte der jetzige Plan im Rekordtempo unter zwei Stunden durchgearbeitet werden. Dies sei das Ergebnis einer guten Planungsgrundlage durch den Kämmerer, so Bürgermeister Jürgen Roth. Hinzu wurden alle Räte gebeten, das Zahlenwerk durchzuarbeiten und Änderungswünsche ans Rathaus weiter zu geben.