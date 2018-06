Tuningen Gleich mehrere Touren stehen bevor

Am Samstag kann von 7 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr gestartet werden. Eine weitere Veranstaltung findet am selben Wochenende in Mühlacker-Enzberg statt. Start und Ziel ist die Festhalle, Kanalstraße 2, in 75417 Mühlacker-Enzberg. Angeboten werden am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr Strecken über sechs und zwölf Kilometer.

Eine weitere Veranstaltung findet am Sonntag in Gengenbach bei Offenburg statt. Die Wanderung führt durch Gengenbach sowie auf die Vorberge des Kinzigtales. Start und Ziel ist die Kinzigtalhalle, Brambachstraße 1 in 77723 Gengenbach. Auf die sechs und zwölf Kilometer langen Strecken kann von 7 bis 13 Uhr gestartet werden.

Am Mittwoch, 20. Juni, findet die sechste geführte Wanderung der Wanderfreunde Tuningen statt. Start und Ziel ist an der Tiefenbronner Straße 201 in 75175 Pforzheim. Die Wanderung führt vom Seehaus durch den Wildpark ins Würmtal, vorbei am Start der drei legendären Wanderstrecken des Schwarzwaldvereins, beginnend am Kupferhammer, weiter führt die Strecke zurück durch das Würmtal, hoch ans Seehaus. Die elf Kilometer lange Tour, auf der ein kleiner Aufstieg zu bewältigen ist, wird von einem erfahrenen Wanderführer geführt.