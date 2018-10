Tuningen Geplante Unterkunft bewegt Bürger

Beim Kauf eines älteren Gebäudes in der Bachstraße zeigte sich bei der Planung zum Ausbau ein erheblicher Schimmelbefall und das Haus wurde abgerissen. "Aktuell sind wir in der Situation dass wir 44 Personen untergebracht haben, müssen jedoch zum Jahresende weitere drei Personen unterbringen und außerdem einen Platz vorweisen für Obdachlose im Ort", so Jürgen Roth.