Tuningen Gemeinde muss sich ziemlich strecken

Über den Stand der Sanierung wird die Kirchengemeinde stetig auf dem Laufenden gehalten: Zum einen gibt es eine Infotafel in der Kirche St. Theresia, zum anderen informiert der Pfarrer auch am Patrozinium am 30. September über die Fortschritte.

Schulden darf die Kirchengemeinde für die Orgel nicht machen, wie Kirchenpfleger Gerd Kohler im Oktober beim Patroziniumsgottesdienst erklärt hat: "Laut einem bischöflichen Erlass müssen wir ohne jegliche Kredite auskommen. Weiterhin müssen wir Rücklagen zur Förderung der Kirchenmusik leisten." Und tatsächlich ist die Gemeinde auf einem sehr guten Weg. 71 258 Euro kommen aus der Orgelrücklage, 70 000 Euro aus dem Posten allgemeine Investionsrücklage, 30 000 Euro werden von den freien Finanzmitteln dafür eingesetzt und 186 500 Euro sollen über Spenden erwirtschaftet werden.

Immer wieder gehen Spenden für das Instrument ein und der Orgelsanierungsausschuss der Kirchengemeinde wird nach den Sommerferien wieder tagen. "Wir sind dran", versichert Schmollinger. Im Herbst soll, wie schon im vergangenen Jahr, ein Binokel-Turnier zu Gunsten der Orgelsanierung stattfinden.

Die Stadt Trossingen unterstützt die Anstrengungen der katholischen Kirchengemeinde bei der Orgelsanierung. 37 000 Euro sollen dafür, so der Entwurf der Kämmerei, für das kommende Jahr in den Haushalt eingestellt werden.

Bis die große Orgel wieder einsatzbereit ist, gibt es in der Kirche trotzdem Musik. Als Glücksfall hat sich nämlich die Chororgel erwiesen, mit der sich die Gemeinde und die Gottesdienst-Akteure behelfen, seit die Späth-Lenter-Orgel verstummt ist. Zudem bereichern verschiedene Instrumentalisten die Gottesdienste.