Tuningen Es lauert jede Menge Schabernack

Danach wurde Anja Hirsch offiziell in die Reihen der Tännlegeister und der aktiven Hästräger aufgenommen, zuvor musste sie jedoch den Schwur ablegen und auch den giftgrünen Tännletrunk zu sich nehmen. Aus Sicherheitsgründen wird dieses Jahr der Narrenbaum im "kleinen Rahmen" bereits am Samstag, dem 23. Februar, gestellt. "Das macht für uns absolut Sinn und ist in Sachen Sicherheit eine vernünftige Lösung", erklärt der Vorsitzende. Das tue der Tuninger Fasnet keinen Abbruch denn am traditionellen schmotzigen Donnerstag stehen noch ausreichend Aktivitäten auf dem Plan.

So wird man auch dieses Jahr die Kinderfasnet in der Festhalle durchführen, da der Teinosaal aufgrund der hohen Resonanz nicht mehr ausreicht. Gegen 16 Uhr ziehen die Kinder mit den Narren zum Rathaus, um dort den Rathausschlüssel zu holen. "Da haben wir vermutlich leichtes Spiel", hofft zumindest Ittig und spielt jetzt schon auf die Bürgermeistervakanz über die Narrenzeit an. Ob er sich den Schlagabtausch mit dem Stellvertreter Hans Münch oder gar mit seiner Frau in Funktion des Hauptamtsleiters liefert, ist noch offen. Gefeiert wird danach auf jeden Fall, sei es bei der Party im Jugendtreff Hasen oder etwas ruhiger in den neuen Vereinsräumen im Dachgeschoss.

Erfreut ist man seitens der Zunft, dass sich dieses Jahr auch die Feuerwehr in das Festgeschehen in Form der Blaulichtbar im Gerätehaus in die Fasnet einbringt. Am Fasnetdienstag wird der Narrenbaum gefällt, und nach der hiesigen Fasnet besucht man traditionell noch die Freunde in Büsingen.