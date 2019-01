Tuningen Erste Sitzung ohne Bürgermeister

Tuningen. Es klang schon wie eine familiäre Sitzung, alle Anwesenden duzten sich, und die kritischen Fragen hielten sich in Grenzen. Wichtigster Punkt der Sitzung war die Besprechung und Absegnung der Ausführungsplanung der Erneuerung der Kalkhofstraße. Mit einem Kostenvolumen von rund 3,8 Millionen Euro bedeutet dieses Werk die höchste Investition der Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten. Rund 860 000 Euro fließen aus dem Landessanierungsprogramm wieder zurück, den Rest muss die Gemeinde selber stemmen.

Rainer Christ vom Ingenieurbüro BIT erläuterte die Gewerke und Schritte, welche in vier Etappen anstehen. Bereits im Vorfeld hatte man sich auf eine geschwungene Straßenführung geeinigt, und in den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Gespräche mit den Anwohnern geführt. "Wir wollen die Anlieger so gut es geht mit ins Boot holen und auch Wünsche und Anregungen nach Möglichkeit berücksichtigen", so der Fachplaner. Die Kalkhofstraße war einst eine bedeutsame Hauptverkehrsachse, so Christ, doch jetzt soll sie zur Wohnstraße werden. So ist die Straße aktuell teils bis zu acht Meter breit, jetzt soll diese auf eine Straßenbreite von sechs Metern zurückgebaut werden. Am unteren und oberen Ende wird eine barrierefreie Bushaltestelle eingeplant, doch nicht wie bisher in Haltebuchten sondern direkt an der Straße. Das führt dazu, dass während des Ein- und Aussteigens kein Auto am Bus vorbei fahren kann, zumal in diesen Bereichen jeweils eine Mittelinsel vorgesehen ist.

Kritisch wurde das Entfernen von zwei alten Linden gesehen. Es wurde angeregt die Straßenführung so zu ändern, dass diese stehen bleiben können. Doch planungstechnisch ist dies nicht umsetzbar. Allerdings werden zahlreiche neue Bäume gepflanzt, um der Straße in machen Bereichen einen Allee-Charakter zu verleihen. Im Zuge des Straßenbaus werden auch sämtliche Wasser- und Abwasserleitungen neu verlegt, und das Oberflächenwasser wird direkt in den Sieblegraben geführt. Die Ausschreibung wird kurzfristig veröffentlicht, Ende März will man bereits über die Vergaben entscheiden, sodass bereits Anfang Mai die Bagger anrollen können.