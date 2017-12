Tuningen Energie-Checks zeigen Einsparpotenziale auf

Von Haushaltsgeräten und Heizungsanlage bis zu Wärmedämmung und Biomassenutzung: Die Möglichkeiten für Mieter und Eigentümer Energie zu sparen und das Klima zu schonen seien laut Mitteilung vielseitig. Unterschiedlich seien aber auch die Voraussetzungen in jeder Wohnung und in jedem Haus. Deshalb starteten ab November die Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis mit den "Energie-Checks" in Tuningen.

Gemeinde übernimmt den Eigenanteil

Die Checks finden in den Wohnräumen der Ratsuchenden statt und geben Mietern und Hauseigentümern eine sofortige Ersteinschätzung des energetischen Ist-Zustands durch eine Feststellung des eigenen Energieverbrauchs.