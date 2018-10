Tuningen Einladende helle Rundbogen-Glastür

Tuningen. Es waren zahlreiche Ziegel marode und hatten sich im vergangenen Jahr gelöst. "Wir hatten dringend Handlungsbedarf, insbesondere auch auf Grund der drohenden Unfallgefahr wegen herunterfallender Ziegel", erklärte Bürgermeister Jürgen Roth im Gemeinderat. In diesem Zusammenhang wird das Dach isoliert, und auch die komplette Fassade muss überarbeitet werden. Hier bildeten sich insbesondere durch die Efeuverwachsung überall Risse, das Wurzelwerk hatte sich teils in den Putz hineingefressen.

Der neue Eingangsbereich ist zwischenzeitlich weitgehend fertiggestellt, anstatt der dunklen Holztür lädt nun eine helle Rundbogen-Glastür ins Rathaus ein. Das aktuell sehr gute Wetter spielt den Handwerksfirmen voll in die Karten, so dass bis zum Spätherbst die Arbeiten möglichst abgeschlossen werden können.

Unzufrieden zeigte sich das Gremium mit der Tatsache, dass das vor einigen Wochen fertiggestellte Rote Gässle schon wieder aufgerissen werden musste. Bei einem Anwohner fiel der Telefonanschluss aus. Die Telekom musste ein zusätzliches Kabel einziehen. "Das ist ärgerlich. Wir haben in der Bauphase die Telekom mehrfach gebeten, das Netz zu prüfen und neue Leitungen zu verlegen", so die Verwaltung. Durch das Aufgraben verliere man nun in diesem Bereich die Gewährleistungsansprüche gegen die ausführende Baufirma.