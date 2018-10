Tuningen Ein neuer Kreisdirigent wird gekürt

Tuningen/Kreis Tuttlingen. Der Blasmusikkreisverband Rottweil/Tuttlingen, Musikkreis Tuttlingen, lädt zur Kreisversammlung am Sonntag, 28. Oktober, in die Festhalle in Tuningen ein. Die Versammlung beginnt um 9 Uhr. Ab 8.30 Uhr ist die Ausgabe der Unterlagen. Auf der Tagesordnung stehen neben diversen Jahresberichten und einer Satzungsänderung auch Wahlen des Kreisvorsitzenden und des Kreisdirigenten sowie die Jubiläumsfeste 2019. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Tuningen.