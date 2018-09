Tuningen Die Gemeinschaft fördern

Für die Kinder hatte man im Garten ein Lagerfeuer an der Grillstelle angezündet, die Kinder durften geschminkt werden und alle freuten sich über die gute Gemeinschaft. Im Vorfeld hatte man einiges zu tun denn der große Garten musste für das Fest gerichtet werden. Aber auch hierbei packten viele vom Helferkreis wie auch aus den Flüchtlingsfamilien mit an, sodass pünktlich zum Grillfest alles vorbereitet war. "Wir sehen mit den Flüchtlingen in Tuningen eine gute Bewegung insbesondere die Kinder finden zum Teil guten Anschluss", zeigt sich Christiane Ritzi zufrieden. Allerdings bedeute die Integrationsarbeit auch eine große Aufgabe für jeden, sei es bei den Sprachkursen oder sonstigen Veranstaltungen im "e5". Mit dem ehemaligen Kindergartengebäude und dem großen Außengelände habe man jedoch eine optimale Gesamtanlage für diese Arbeit.