Tuningen Den Haushalt einfach durchgewunken

Eine Summe von 959 000 Euro fließen vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt. Dort sind nun allgemeine Entnahmen von 908 000 Euro vorgesehen.

Großes Lob über das Zahlenwerk

Die Fraktionsvorsitzenden zollten der Verwaltung und insbesondere dem Kämmerer ein hohes Lob. "Es waren kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten des Kämmerers. Alle Fragen wurden unverzüglich beantwortet oder in die Planung miteingearbeitet", so Hans Münch. Trotzdem müsse man laut Kämmerer die Risiken einer Planung wissen, denn das sprudelnde Steuervolumen kann sich auch schlagartig einmal ändern.

Bedauert wird von den Räten der Weggang des Kämmerers im Mai kommenden Jahres. Nach knapp zwei Jahren wird er Tuningen verlassen und die Kämmererstelle in Bad Dürrheim übernehmen. "Dies ist eine weitere Chance in meiner Laufbahn. Diese Herausforderung nehme ich auch gerne an", so Thomas Berninger im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Tätigkeit in Tuningen habe ihm gefallen. Nachdem alle Zahlen auf dem Laufenden sind, könne er einen wohlbestellten Haushalt seinem Nachfolger überlassen.

Die Arbeit sowohl in Tuningen als auch in Bad Dürrheim sei bis auf das Volumen ähnlich. Beide Kommunen erhalten im kommenden Jahr einen neuen Rathauschef.