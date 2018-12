Tuningen Besiedelung reicht mehr als 1500 Jahre zurück

Tuningen. Emil Klaiber und der langjährige Ortschronist Erich Klamert befassen sich mit der Heimatkunde von Tuningen und Umgebung. Sie fassten die Tuninger Ortschronik neu und legten sie in einem besonderen digitalen Zeitspiegel an. In dem Zusammenhang gaben sie im Self-Publishing-Verfahren ein kleines Büchlein zur Geschichte von Tuningen heraus. Es ist vor wenigen Tagen im BoD-Verlag erschienen und ist im Buchhandel bestellbar.