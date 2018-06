Tuningen Beim Tennisverein steppt der Bär

Bereits in der Vorbereitungszeit auf das Sommerfest war es den Organisatoren um das Vorstandstriumvirat Alexander Kiefer (Verwaltung), Manuel Oberlader (Sport) und Philipp Renz (Jugend und Infrastruktur) erstmals gelungen, Ligen-Heimspiele aller am Sportbetrieb beteiligten Teams auf das Sommerfest-Wochenende zu terminieren. So gab es auf dem Vereinsgelände bereits ab dem frühen Samstagmorgen ein ständiges Kommen und Gehen. Pressewart Jochen Hauser sieht derweil den TV Tuningen im Vergleich zu umliegenden Vereinen in einer komfortablen Situation. "Unser Vereinsgelände mit vier Tennisplätzen ist konkurrenzfähig und wettbewerbstauglich. Zudem nehmen wir mit den U18 Juniorinnen und U 18 Junioren, den Herren 30, Herren 50 mit mehr Mannschaften am Ligabetrieb teil als diverse andere vergleichbare Tennisverein in unserer Größe." Für alle, die im Wettbewerb den Spaß am Tennisspiel lieben, ist die Teilnahme in einer Hobbymannschaft möglich. Tatsächlich zählt die Jugendabteilung 40 Jugendliche, was Hauser auch auf die qualifizierte Ausbildung durch das Personal der Tennisschule Donaueschingen zurückführt. Eine kontinuierliche Pflege und Erneuerung der Tennisplätze führt zu einer Erleichterung der Trainingseinheiten und des helfenden Personals. So gehören die vollautomatische Bewässerung der Tennisplätze oder die Bereicherung der Anlagenausstattung mit Flutlicht zu weiteren kostenintensiven Investitionen, deren Nutzen sich langfristig bezahlt macht. Den Sonntagmorgen eröffnete der TV Tuningen mit einem Weißwurstfrühstück.