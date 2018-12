Tuningen. Auf der Straße zwischen Tuningen und Mühlhausen ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-Jährige fuhr gegen 6.50 Uhr auf dieser Strecke. Kurz vor der Bundesstraße kam sie im dortigen Waldstück wegen überfrorener Nässe ins Schleudern. In der Folge rutschte sie auf die linke Straßenseite und stieß dort mit einem entgegenkommenden Klein-LKW zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzte gab es nicht.