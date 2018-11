Der Reitverein Thurihof Tuningen lädt wieder zum Weihnachtreiten ein. Interessierte sind hierzu am Samstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr auf der Anlage in Tuningen, Im Lochenrain 2, willkommen. Das Motto lautet dieses Mal "Weltreise". Dementsprechend gibt es eine Schau mit Pferden, informiert Sylvia Weller-Mühlbauer, Pressewartin beim Reitverein. So werde zum Beispiel zum Orient eine Reiterin entsprechend gekleidet sein. Eine Darbietung mit Fackeln werde integriert. In den vergangenen Jahren sei einiges auf dem Hof im Umbruch gewesen, erklärt die Pressereferentin. Da das Weihnachtsreiten sehr aufwendig sei, sei deshalb mehrere Jahre auf die Veranstaltung verzichtet worden. Doch geplant sei nun, sie im zwei- oder dreijährigen Rhythmus wieder anzubieten, informiert Sylvia Weller-Mühlbauer. Für Essen und Trinken ist beim Weihnachtsreiten auf dem Thurihof bestens gesorgt. Archivfoto: Bieberstein