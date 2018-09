Tuningen Auf dem Felsquellweg

Herrliche Aussichten und Gewässer werden bei dieser Tour landschaftlich in Szene gesetzt. Wacholderhalden und der stetige Wechsel zwischen Wald und Flur runden das Wandererlebnis ab. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Stausee Breitenstraße in Meßstetten-Oberdigisheim. Die Strecke ist zehn Kilometer lang. Bei ausreichend Anmeldungen bei Max Henle, Telefon 07720/3 81 33, kann auch eine Fünf-Kilometer-Strecke angeboten werden.

Am Sonntag, 30. September, findet auch ein IVV-Wandertag in Filderstadt-Plattenhardt statt. Start ist in der Weilerhauhalle in Plattenhardt. Dort kann zwischen 7 und 13 Uhr auf die fünf, zehn und 20 Kilometer langen Strecken gestartet werden.

Ebenfalls am 30. September findet eine geführte Wanderung unter dem Motto "Rund um Dornhan" in Marschalkenzimmern statt. Es werden sechs und zehn Kilometer lange Wanderstrecken angeboten. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Narrenstüble, Zollstockstraße 23, in Dornhan-Marschalkenzimmern. Bei allen Wanderungen sind Gäste willkommen.