Die Hoffnung, dass auch an den angebrochenen Ästen Früchte reifen können, sei unbegründet, so der Experte weiter. "Die Nährstoffversorgung ist unterbrochen", das Obst damit verloren. Wer in Zukunft seine Bäume vor Schäden durch Überlastung bewahren will, dem rät Heinzelmann zu "guten Erziehungs- und Verjüngungsschnitten". Der Baum erhält so eine tragfähigere Statik.