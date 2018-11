Tuningen Alles hängt vom Einspruch in VS ab

Hauptamtsleiterin informiert über die derzeitige Situation

Hauptamtsleiterin Sandra Ittig informierte in der Sitzung am Donnerstagabend über die derzeitige Situation. Die Bürgermeisterausschreibung im Staatsanzeiger könne frühestens am 4. Januar erfolgen. Geplant ist, dass der Gemeinderat einen Wahlausschuss bildet. Den Vorsitz wird der stellvertretende Bürgermeister Hans Münch übernehmen. Im ersten Halbjahr sei man verstärkt mit Wahlthemen ausgelastet, so die Hauptamtsleiterin weiter. Denn die Tuninger wählen im kommenden Jahr nicht nur einen neuen Bürgermeister, auch die Kommunal- und Europawahlen stehen an.

Bei der nächsten Zusammenkunft der Gemeinderäte am Donnerstag, 29. November, wird man das Thema Bürgermeisterwahl wieder aufgreifen und dann auch möglichst aktuelle und insbesondere positive Fakten präsentieren.