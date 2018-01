Tuningen Alle mit Freude dabei

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!" so lautet dieses Jahr das Leitthema und die elf Kinder brachten diese Botschaft in die Tuninger Häuser. Sie sangen ihre Lieder und trugen das Thema auf. Überall wurden sie herzlich empfangen und die Spendenbüchse wurde reichlich gefüllt. Aber auch für die Sternsinger hatte man überall etwas übrig, mit reichlich Leckereien kehrten diese wieder zurück.

In drei Gruppen aufgeteilt hatte man rund 150 Familien besucht und schrieben beim Gehen ihr 20 - C -B - M - 2018 an die Türe. Über das Spendenergebnis konnten die Sternsinger stolz sein, rund 2000 Euro wurden gesammelt und fließen nun an die Hilfsorganisation.

"Wir waren schon mehr Kinder als dieses Jahr aber mit drei Gruppen ging es ganz gut", erklärt einer der Sternsinger beim Besuch. Sie waren mit Freude bei der Sache und kaum hatten sie ihren Spruch aufgesagt und noch etwas getrunken, ging es schon zum nächsten Haus. Nach der Rückkehr ins Gemeindehaus gaben sie die Spendenkasse ab, der Mohr wurde abgeschminkt und nachdem die Süßigkeiten gleichmäßig aufgeteilt waren wurde alle mit Pizza und Getränken belohnt.