Tuningen Abschluss einer "perfekten Saison"

Tuningen. Die "Hobby-Herren" mussten aus terminlichen Gründen ihr Finalspiel vorverlegen, in dem die beiden Gruppenersten der Vorrunde, Alexander Shchepkov und Armin Gail, aufeinandertrafen. In einer spannenden Begegnung konnte letztendlich knapp Alexander Shchepkov die Oberhand behalten und so zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel der Tuninger "Hobby-Herren" mit nach Hause nehmen.

Sportlich auf hohem Niveau sahen die Besucher dann das Finalspiel zwischen Jan Wölfle und David Renz. Beide spielten hoch konzentriert, kämpften um jeden Ball und forderten ihrem Gegner alles ab. 2015 konnte David Renz die Vereinsmeisterschaft letztmals gewinnen, und dieses Jahr sicherte er sich wieder diesen Titel und freute sich über den Wanderpokal. Zum Ausgleich für das nicht stattfindende Endspiel der Hobby-Herren organisierten die Tuninger Herren 50 zur Freude der Besucher kurzerhand ein Doppelturnier, bei welchem Helmut Renz und Eckhard Metzdorf gewannen.

Mit der Vereinsmeisterschaft geht nun die Tennissaison 2018 dem Ende zu, im Oktober werden die vier Tennisplätze winterfest gemacht. "Wir hatten dieses Jahr letztlich auch aufgrund des tollen Sommerwetters eine perfekte Saison", resümiert der Vorsitzende Alexander Kiefer das Tennisjahr 2018. Die Plätze wurden generalsaniert und die neue Sprinkleranlage hat sich im ersten Jahr bewährt.