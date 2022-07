1 Auch an einer Abgasanlage stellten die Beamten Mängel fest. (Symbolfoto) Foto: Snap_it/Pixabay

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Ebingen sind am Freitagabend mehrere Verstöße festgestellt worden.















Albstadt-Ebingen - Die Verkehrspolizei Balingen hatte bei den Kontrollen insbesondere technische Veränderungen an den Kraftfahrzeugen im Fokus, teilen die Beamten mit.

Bei insgesamt acht Fahrzeugen stellten sie Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So war beispielsweise an einem Audi die Rad-/Reifenkombination nicht eingetragen. Zusätzlich waren an dem Fahrzeug nicht eingetragene Spurplatten verbaut, wodurch die Reifen teilweise am Radkasten streiften. Weiter war an dem Auto ein nicht eingetragener "Race Chip" verbaut.

Vielzahl von technischen Veränderungen

Auch bei einem kontrollierten Seat konnten die Beamten eine Vielzahl von technischen Veränderungen feststellen. So waren zum Beispiel die Rad-/Reifenkombination, die Tieferlegung, die folierten Rückleuchten und der offene Luftfilter nicht zulässig. Zudem konnten an dem Fahrzeug Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt werden.

Die Verkehrspolizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zwei Kraftfahrzeuge wurden zur Begutachtung bei einer technischen Prüforganisation sichergestellt.