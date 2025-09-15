Bürgermeisterwahl Tunau: Starkes Ergebnis für Pfeffer und die Wahlbeteiligung

Mit 96,1 Prozent der Stimmen wurde Dirk Pfeffer als Bürgermeister von Tunau wiedergewählt. Beeindruckend war auch die Wahlbeteiligung von 84,4 Prozent.
Fast alle Tunauer Wähler machten am Sonntag ihr Kreuzchen beim einzigen Kandidaten Dirk Pfeffer. Er bleibt also Bürgermeister der Gemeinde mit 200 Einwohnern, die Teil des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau ist. 96,1 Prozent der Stimmen fielen auf den Amtsinhaber. Die 154 Wahlberechtigten schafften es auf eine Wahlbeteiligung von 84,4 Prozent. Vor allem über diese Zahl freute sich der Wiedergewählte.