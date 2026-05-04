Tumlingen feiert gemeinsam: Wo steht der höchste Maibaum in Waldachtal?

Im Schatten von „Hoch, höher am Höchsten“ gab es in Tumlingen ein wahrlich gutes Miteinander beim Maifest. Erfreulich: Die junge Generation engagiert sich.

Ortsvorsteher Waldemar Schander trumpfte beim Maifest in Tumlingen mit der kühnen Behauptung auf: „Der längste Baum Waldachtals steht!“ 17 Meter in Tumlingen, 18 Meter in Salzstetten und was bieten Lützenhardt und Hörschweiler? Es sei mal dahingestellt: Ein Meter hin oder her. Hauptsache, die Einwohner kommen zusammen und feiern miteinander den Start in den Wonnemonat.

„Damit Traditionen wie das Aufstellen des Maibaums und der festliche Rahmen gelingen, braucht es Menschen, die sich mit großem Engagement für den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft einsetzen.“, hob Tumlingens Ortsvorsteher in seiner Maiansprache auf dem alten Kirchplatz hervor. „Diesen Menschen möchten wir heute Abend gemeinsam mit einem herzlichen Applaus danken.“ Er lobte den vorbildlichen Einsatz von Johann Martini und seiner Maibaum-Crew für die Organisation, die Baumbeschaffung und die Bewirtung.

Jugendliche unterstützten das Schenke-Team

„Wir sind zehn bis 15 Jugendliche“, teilte Johann Martini mit. Erfreulicherweise engagiert sich in der Waldachtalgemeinde anerkennenswerter Weise auch die Jugend für das Allgemeinwohl. Das Organisations-team bildeten Markus Bischoff, Felix Diehm, Patrick Kübler und Johann Martini. Bemerkenswert: Die Jugendlichen unterstützten das Schenke-Team in der Bewirtung mit eigenem Verpflegungsstand im ehemaligen Feuerwehrmagazin. Schander dankte den Firmen Kentrup und Holzbau Schmid für das Aufstellen des Baumes sowie Lauri Noutio für das Binden des Kranzes.

Vorbildlich: Die junge Maibaum-Crew in Tumlingen unterstützt auch den Bürgertreff. Foto: Walter Maier

Im Anschluss verlagerte sich das Geschehen in die Schenke & Mehr und den alten Schulhof zu Livemusik, zum Genießen und miteinander ins Gespräch kommen. Ortsvorsteher Schander gab die Parole aus: „Lassen wir es gemeinsam krachen!“

Drinnen im Bürgertreff-Lokal spielte dann die Band „Jammy“ mit erfahrenen Akteuren aus der Region zum Tanz in den Mai auf. Zu ihrer Intension „Music is our Passion“ switchen sie Cover Songs kreativ in eigene Fassungen um. Authentische Rock- und Popklassiker präsentierten sie bei ihrem zweiten Gastspiel in der Schenke & Mehr in Tumlingen mit einer Prise Soul in einem organischen Sound.

Rock- und Pop-Klassiker präsentiert „Jammy“. Die Band aus der Region hat auch zahlreiche Fans in Waldachtal. Foto: Walter Maier

Frontmann und Leadsänger Steffen Zeile aus Alpirsbach, auch bekannt mit der Rockband Blue Staff, drückte dem rockigen Abend mit markanter Stimme seinen Stempel auf. Ausgestattet mit Erfahrungen mit vielen Live-Gigs in verschiedenen Bands hat sich Gitarrist Eugen Heinrich aus Bad Rippoldsau als Neuer bei „Jammy“ bestens integriert. Zum groovigen musikalischen Fundament tragen Bassist Giuseppe Pitta aus Freudenstadt-Grüntal, bekannt auch durch John & Bluesfriends und die Waldachtaler Bigband Top Sound Music Lützenhardt, und Gabriel Hellinger aus Loßburg, ein Ausnahmeschlagzeuger mit viel Banderfahrung, bei.

Ein energiegeladenes Programm

In der gemütlichen Stube der Schenke & Mehr in Tumlingen boten die vier Musiker ein abwechslungsreiches und energiegeladenes Programm mit Songs von Joe Cocker, Bob Marley, Eric Clapton, Queen, Sting und Udo Lindenberg und ernteten den verdienten Beifall ihrer Fans. Die Bürgertreff-Macherinnen Regina und Tanja Martini zeigten angesichts des erfolgreichen Gastspiels zufriedene Mienen.