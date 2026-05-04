Tumlingen feiert gemeinsam: Wo steht der höchste Maibaum in Waldachtal?

Im Schatten von „Hoch, höher am Höchsten“ gab es in Tumlingen ein wahrlich gutes Miteinander beim Maifest. Erfreulich: Die junge Generation engagiert sich.
Ortsvorsteher Waldemar Schander trumpfte beim Maifest in Tumlingen mit der kühnen Behauptung auf: „Der längste Baum Waldachtals steht!“ 17 Meter in Tumlingen, 18 Meter in Salzstetten und was bieten Lützenhardt und Hörschweiler? Es sei mal dahingestellt: Ein Meter hin oder her. Hauptsache, die Einwohner kommen zusammen und feiern miteinander den Start in den Wonnemonat.