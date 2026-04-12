Tulpenfest in Lahr: Trotz Regenwetters ist Stadtpark gut besucht

Im April ist mit Wetterkapriolen immer zu rechnen. Daher ist, ungeachtet des Dauerregens am Sonntag, der Besuch im Stadtpark zum Tulpenfest der Stadtparkfreunde ordentlich gewesen.

Auf dem großen Platz vor der Bühne ist am frühen Nachmittag sogar recht viel los gewesen. Am Stand der Bonsaifreunde Ortenau sieht man das Wetter daher auch sehr pragmatisch. Die, welche kommen würden, hätten an der Ausstellung – hier sind nicht nur die zahlreichen und schön gezogenen Miniaturbäume gemeint – „echtes Interesse“. Ähnlich sieht es Richard Sottru, langjähriger Stadtgärtner und heute Vorsitzender des Freundeskreises Stadtpark, des Veranstalters.

Er zitiert an einem Stand des Freundeskreises Stadtpark Lahr den Münchner Komiker Karl Valentin: „Ich freue mich über schlechtes Wetter. Denn, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Im Ernst ergänzt er auf Nachfrage, dass das launische Aprilwetter für die vielen Tulpen im ganzen Park sogar ideal sei. Kühl und ausreichend Regen sei für diese Blumen optimal. Auch er ist also angesichts des Wetters mit diesem Besuch zufrieden.

Mehr Gäste als an normalen regnerischen Sonntagen

Und gerade aufgrund des reichhaltigen Angebotes ist der Besuch sicher mehr als nur ordentlich. An einem „normalen“ Sonntag wäre bei dem Wetter bedeutend weniger los. Auch wenn es an einem anderen Stand der Stadtparkfreunde am Pavillon vor der Bühne vorher nur geheißen hatte: „Kein Kommentar zum Wetter.“ Aber auch hier sehen alle das Wetter genauso pragmatisch.

Es gilt also eine Abwandlung eines Spruchs über Wetter und Bekleidung: Wer keinen Regenschirm dabei hat, ist selbst schuld. Die Wetterfrösche hatten – auch nach dem frühlingshaften Samstag mit Bilderbuchwetter – für den Sonntag und die kommenden Tage das typische schlechtere Aprilwetter vorausgesagt.

An einem der Essensstände haben sich zwei Freundinnen „in der Mitte“ getroffen. Die eine ist auf Urlaub in Kappelrodeck, die andere stammt aus Freiburg. Also sind das Tulpenfest und der weit über die Lahrer Region hinaus bekannte Stadtpark genau der richtige Treffpunkt samt dem üppigen Blumen- und Pflanzenangebot gewesen. Die Kinder haben ohne Frage – wasserfest eingepackt – Spaß mit den Dreirädern. Selbst auf dem Spielplatz waren Kinder auf dem Klettergerüst unterwegs. Es gab auch nicht wenig Spaziergänger auf allen Wegen im gesamten Park.

Musik und Zuspruch

Neben dem kulinarischen Angebot und den vielen verschiedenen Pflanzen zum Tulpenfest unterhielt der Musikverein aus Kuhbach unter der Leitung von Ellen Förster die Besucher. Im Laufe des Nachmittags wurden es übrigens deutlich mehr Flaneure als zu Beginn des eigentlichen Tulpenfestes. Da war es auch egal, dass der Regen zugenommen hat.