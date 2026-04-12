Tulpenfest in Lahr: Trotz Regenwetters ist Stadtpark gut besucht

Im April ist mit Wetterkapriolen immer zu rechnen. Daher ist, ungeachtet des Dauerregens am Sonntag, der Besuch im Stadtpark zum Tulpenfest der Stadtparkfreunde ordentlich gewesen.
Auf dem großen Platz vor der Bühne ist am frühen Nachmittag sogar recht viel los gewesen. Am Stand der Bonsaifreunde Ortenau sieht man das Wetter daher auch sehr pragmatisch. Die, welche kommen würden, hätten an der Ausstellung – hier sind nicht nur die zahlreichen und schön gezogenen Miniaturbäume gemeint – „echtes Interesse“. Ähnlich sieht es Richard Sottru, langjähriger Stadtgärtner und heute Vorsitzender des Freundeskreises Stadtpark, des Veranstalters.