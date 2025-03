Türkischer Fußball: Streit geht weiter: Mourinho verklagt Galatasaray

1 Das Derby und sein Protagonist: "Fener"-Trainer José Mourinho. Foto: Uncredited/AP

Nach dem Istanbuler Stadtderby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe steht José Mourinho im Fokus - wieder mal. Jetzt holt der «Fener»-Coach zum Gegenschlag aus.









Istanbul - Der Zwist zwischen José Mourinho und Galatasaray nach dem Istanbul-Derby will kein Ende nehmen. Über das Portal X kündigte Fenerbahçes Star-Trainer an, den Erzrivalen wegen des Angriffs auf seine Persönlichkeitsrechte zu verklagen. Zuvor war Mourinho vom türkischen Fußball-Verband für vier Spiele gesperrt worden, weil er sich nach Verbandsangaben in dem Derby am Montag (0:0) abfällig geäußert hatte.