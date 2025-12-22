Türkische Talente in Meßstetten: Große Chance für Mädchen aus ganz Deutschland

Die Meßstetter Heuberghalle wurde am Wochenende zur Wirkungsstätte des türkischen Handballverbands – und zur Chance für 20 Mädchen.
Sonntag, 15.30 Uhr, Heuberghalle. 20 Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren absolvieren gerade ihre letzte von vier Trainingseinheiten an diesem Wochenende. Bei den jungen Handballerinnen handelt es sich um Talente aus ganz Deutschland, die sich für die Jugend-Nationalmannschaften des türkischen Verbands anbieten wollen. Ein solcher Sichtungslehrgang außerhalb der Türkei ist ein Novum für den Verband. Der Spanier David Ginesta Montes, Nationaltrainer der weiblichen U20-Auswahl und der Damen, hatte zwei Tage lang die Möglichkeit, den in Deutschland lebenden Talente-Pool aus nächster Nähe zu begutachten.