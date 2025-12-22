Türkische Talente in Meßstetten: Große Chance für Mädchen aus ganz Deutschland

Sonntag, 15.30 Uhr, Heuberghalle. 20 Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren absolvieren gerade ihre letzte von vier Trainingseinheiten an diesem Wochenende. Bei den jungen Handballerinnen handelt es sich um Talente aus ganz Deutschland, die sich für die Jugend-Nationalmannschaften des türkischen Verbands anbieten wollen. Ein solcher Sichtungslehrgang außerhalb der Türkei ist ein Novum für den Verband. Der Spanier David Ginesta Montes, Nationaltrainer der weiblichen U20-Auswahl und der Damen, hatte zwei Tage lang die Möglichkeit, den in Deutschland lebenden Talente-Pool aus nächster Nähe zu begutachten.

Zwei Vorbilder mit auf der Platte Mit dabei als Mentorinnen für die Talente: die U20-Nationalspielerinnen Selin Cep von der HSG Hossingen-Meßstetten und Sude Keskin von der HSG Stuttgart-Metzingen. Yalcin Cep, Selins Vater und einer der Organisatoren dieses Lehrgangs, zog nach zwei Tagen voller Handball ein sehr zufriedenes Fazit: „Wir waren schon aufgeregt, ob wir das alles gestemmt kriegen. Schließlich war es für alle Beteiligten etwas Neues. Aber alle haben super mitgezogen. Der Trainerstab meinte schon zu mir, dass sie so etwas gerne wieder in Meßstetten machen würden.“

Die U20-Nationalspielerinnen Selin Cep (rechts) und Sude Keskin fungierten als Mentorinnen für die jungen Talente. Foto: Cep

Die aus ganz Deutschland angereisten Mädchen waren in der Landessportschule in Tailfingen untergebracht und wurden von Cep selbst zu den Trainingseinheiten jeweils abgeholt. Zu den nominierten Talenten gehörte auch Havin Balci von der HSG Albstadt. In verschiedenen Trainings- und Spielformen wurden die Juniorinnen von Montes und seinem Trainerstab gesichtet, auf die Probe gestellt und natürlich entwickelt.

„Viel Potenzial“

Yalcin Cep ist der Meinung, dass das Projekt für den türkischen Handballverband ein voller Erfolg war: „Hier in Deutschland – und auch in Österreich und der Schweiz – steckt viel Potenzial an Spielerinnen mit türkischen Wurzeln. Und ich glaube, dass der Austausch mit Selin und Sude für die Mädels auch etwas ganz Besonderes war. Die beiden sind eben dort, wo die jüngeren Spielerinnen hin wollen.“