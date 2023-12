1 Ankaragücüs Club-Chef Faruk Koca (3.v.l.) brachte den Schiedsrichter Halil Umut Meler mit einem Faustschlag zu Boden. Foto: Abdurrahman Antakyali/Depo Photos/AP/dpa

Sein Schlag gegen einen Schiedsrichter empört die Sportwelt. Nun zieht der türkische Club-Präsident Faruk Koca Konsequenzen - mit einer wortreichen Erklärung.









Istanbul - Nach seiner Attacke auf den Schiedsrichter in einem Erstliga-Spiel in der Türkei hat der Präsident des Clubs Ankaragücü seinen Rücktritt erklärt. Faruk Koca entschuldigte sich in einem Schreiben für sein Verhalten am Vorabend und erklärte, mit seinem Rücktritt weiteren Schaden von seinem Verein fernhalten zu wollen.