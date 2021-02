Türkische Spezialitäten Familie Tuna eröffnet Restaurant in Tuningen

Das erste Wochenende ist bestens angelaufen, hier war man zwischendurch mit zehn Personen im Dauereinsatz, erzählen die Wirtsleute. "Bei uns hilft die komplette Familie zusammen und das war zur Eröffnung auch wichtig", so Elvan Tuna. Ihr Vater hatte in Trossingen über viele Jahre bereits ein Lokal betrieben und da ist ein enormer Familienverbund vorhanden. Auch der Lieferservice war im Dauereinsatz und so wurden alle in ihrer Entscheidung bestätigt, ein neues Lokal in Tuningen zu eröffnen.