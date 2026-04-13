Türkische Küche: Dieses Gericht lieben die Schramberger besonders

„Safran by Sade“ ist neu in Schramberg – Betreiberin Derya Batagan berichtet von gutem Start, kleinen Hürden und einem überraschenden Bestseller auf der Karte.
„Ich persönlich liebe Pide ganz besonders – und meine Gäste offensichtlich auch“, erzählt Derya Batagan. Seit Mitte März führt die 1987 geborene Unternehmerin das türkische Restaurant „Safran by Sade“ im Gewerbepark H.A.U. in Schramberg. Doch nicht nur das herzhafte Fladenbrot kommt gut an: Vor allem die Vorspeisen und Gerichte mit Hähnchenfleisch werden von den Gästen gerne bestellt.