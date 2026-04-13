Türkische Küche: Dieses Gericht lieben die Schramberger besonders

„Safran by Sade“ ist neu in Schramberg – Betreiberin Derya Batagan berichtet von gutem Start, kleinen Hürden und einem überraschenden Bestseller auf der Karte.

„Ich persönlich liebe Pide ganz besonders – und meine Gäste offensichtlich auch“, erzählt Derya Batagan. Seit Mitte März führt die 1987 geborene Unternehmerin das türkische Restaurant „Safran by Sade“ im Gewerbepark H.A.U. in Schramberg. Doch nicht nur das herzhafte Fladenbrot kommt gut an: Vor allem die Vorspeisen und Gerichte mit Hähnchenfleisch werden von den Gästen gerne bestellt.

„Ein anderes Gericht wird sogar noch häufiger nachgefragt“, sagt Batagan – und lacht. „Das hat mich wirklich überrascht.“

Der Start in Schramberg sei gelungen. „Wir wurden hier sehr herzlich empfangen“, berichtet sie. Insgesamt zeigt sie sich zufrieden mit der Resonanz, auch wenn sie beim Mittagsgeschäft noch Luft nach oben sieht. „Mittags dürfte es noch etwas mehr sein. Vielleicht liegt es auch an der Baustelle Richtung Sulgen, dass es ruhiger ist.“

Mittagstisch gestrichen

Konsequenzen hat sie bereits gezogen: Den klassischen Mittagstisch hat Batagan vorläufig gestrichen. Stattdessen setzt sie auf eine Auswahl preiswerter Gerichte, die sich für ein schnelles Essen eignen. Im Innenbereich bietet das Restaurant Platz für rund 50 Gäste, draußen kommen etwa 20 weitere Sitzplätze hinzu.

Flexibilität ist für die Gastronomin ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Wir passen unser Angebot immer wieder an die Wünsche unserer Kunden an“, sagt Batagan, die in Aldingen lebt.

In der Küche sorgt Chefkoch Emrah Inalkac gemeinsam mit seinem Kollegen Selahattin Koca für die Umsetzung. Gekocht wird teilweise nach Familienrezepten – insbesondere nach denen von Saliha Batagan, der Mutter der Betreiberin. „Sie kann wirklich sehr gut kochen“, sagt Derya Batagan.

Café in Spaichingen betrieben

Die Idee für das Restaurant entstand innerhalb der Familie. Auf die leerstehenden Räume wurde Vater Miktat Batagan aufmerksam. Gastronomische Erfahrung ist vorhanden: Bis zum Jahr 2000 betrieb die Familie ein Café in Spaichingen, bevor sie sich in der Metallbranche selbstständig machte.

Und welches Gericht kommt nun zur Überraschung der Gastronomin bei den Schrambergern besonders gut an? „Arnavut Ciger Tava – das ist eine Leberpfanne mit Zwiebelsalat und ein Klassiker der türkischen Küche“, verrät Derya Batagan.