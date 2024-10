Türkisch-deutsche Beziehungen: Migration und Waffenexporte: Scholz besucht Erdogan

1 Die Türkei-Reise des Kanzlers könnte einen Wendepunkt in der Türkeipolitik markieren. Foto: Michael Kappeler/dpa

Kanzler Scholz will zügiger in die Türkei abschieben. Der türkische Präsident Erdogan hofft auf eine deutsche Kehrtwende bei Rüstungsexporten. Was kann das Gespräch der beiden in Istanbul bringen?









Istanbul/Berlin - Migration, die Kriege gegen die Ukraine und im Nahen Osten sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit: Diese Themen werden im Mittelpunkt stehen, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Nachmittag in Istanbul vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan empfangen wird. Der Kanzler will verstärkt abgelehnte Asylbewerber in die Türkei abschieben. Aber auch Erdogan geht mit Wünschen in das Gespräch. Er will unter anderem die deutsche Zustimmung zur Lieferung von 40 Eurofighter Kampfjets. Konfrontativ könnte es beim Thema Nahost werden.