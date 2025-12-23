Türkei: Weihnachten ist in Istanbul der letzte Schrei

Die Basilika St. Antonius ist die größte katholische Kirche der Türkei. In diesen Tagen ist sie eine Attraktion auch für Muslime, die Christbaum und Krippe bestaunen.
In der Basilika St. Antonius von Padua in Istanbul geht es zu wie im Taubenschlag. Im Vorhof drängen sich Familien und Freundesgruppen, um vor dem Weihnachtsbaum für Fotos zu posieren oder Selfies zu machen. In der Kirche umlagern sie die Opferlichtnischen, um Kerzen anzuzünden, blicken sich staunend im Kirchenschiff um, lauschen dem gregorianischen Choral vom Band und filmen alles mit dem Handy: die Spitzbogenarkaden, die Bleiglasfenster, die Heiligenbildnisse und die Weihnachtsbäume mit ihren silbernen Kugeln.