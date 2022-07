1 Griechische Militärübung im Erdgas-Streit im August 2020 Foto: dpa/Uncredited

Der türkische Nationalistenchef und Erdogan-Partner Bahceli will die griechische Ägäis erobern. Griechische Politiker zeigen sich besorgt.















Link kopiert

Devlet Bahceli, der Vorsitzende der ultranationalistischen türkischen Partei MHP, will der Türkei Dutzende griechische Inseln einverleiben. In Griechenland wächst die Angst vor einem militärischen Konflikt mit der Türkei. Noch weht am Hafen von Rhodos die weißblaue Griechenfahne. Aber wenn es nach Devlet Bahceli geht, flattert dort schon bald die türkische Flagge mit Mondsichel und Stern. Nicht nur Rhodos und nordägäische Inseln wie Lesbos, Chios und Samos will sich Bahceli greifen, sondern auch Kreta, Griechenlands größte Insel.