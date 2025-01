1 Bei einem Brand in einem Hotel in der Türkei starben mindestens 76 Menschen. Foto: AFP

Der Januar ist eine beliebte Zeit zum Skifahren in der Türkei. Doch dann kommt es in einem Hotel zur Katastrophe. Die Zahl der Toten steigt am Dienstag.









Bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet sind 76 Menschen ums Leben gekommen - mehr als 50 weitere wurden verletzt. „Wir sind sehr bestürzt“, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Unglücksort in der Provinz Bolu. 238 Gäste hätten in dem Hotel übernachtet, in dem in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausbrach.